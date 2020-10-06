كل سنة ومصر في نصر.. سامح حسين يحتفل بنصر 6 أكتوبر

احتفل الفنان سامح حسين بنصر ٦ أكتوبر ونشر صورة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتب سامح حسين على حسابه الشخصي: "كل سنة ومصر في نصر يااااارب".



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وتحتفل مصر والقوات المسلحة، اليوم؛ بمرور 47 عامًا، على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، وتحرير سيناء من العدو الإسرائيلي، والذي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في السادس من أكتوبر عام 1973.



وعبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، في السادس من أكتوبر عام 1973، إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن وهي سيناء، واستعاد المصريون الأرض، واستعادوا معها كرامتهم واحترامهم للعالم، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة.