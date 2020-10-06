يوم العزة والنصر.. نجوم الفن يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على الاحتفال بالذكرى الـ 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة،

وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز احتفالات الفنانين

ليلى علوى

احتفلت الفنانة ليلي علوي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر الـ 47. ونشرت الفنانة ليلي علوي صورة لأبطال حرب أكتوبر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات تويتر. وعلقت ليلي علوي على الصورة قائلة: "النهارده بنحتفل كلنا مصريين وعرب بيوم من أجمل أيام حياتنا وهو ذكرى نصر أكتوبر العظيم يوم الكرامة والمجد والعزة لنا جميعًا رحلة شاقة وتخطيط استمر سنين وقوة وعزيمة لا تلين جيش قوي ومثابر وشعب مصر على النصر واسترداد الحق والكرامة". فتحى عبد الوهاب

واحتفل الفنان فتحي عبد الوهاب بذكرى انتصارات حرب أكتوبر الـ 47. ونشر الفنان فتحي عبد الوهاب صورة لأبطال حرب أكتوبر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وعلق فتحي عبد الوهاب على الصورة قائلا: "تعيشي دائما منصورة ورايتك عالية #1973". رانيا يوسف

احتفلت الفنانة رانيا يوسف بذكري 6 أكتوبر ونشرت صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت رانيا وفي يدها علم مصر وعلقت قائلة: "تأتي ذكرى أكتوبر ورفع العلم المصري على أرض سيناء وعبور القناة درس نفتخر به كل جيل، علم مصر سيظل مرفوعا دائما بقوتنا واتحادنا ضد أي عدو، ‏لنا وطنٌ بأَنفسِنا نَقيه وبالدُّنيا العريضة ِنَفتديه". سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت سمية الخشاب فى الفيديو مرتدية تيشيرت أبيض اللون وشعرها منسدلا على كتفيها، وعلقت عليه قائلة: "يا صباح الخير وكل سنة و انتم طيبين بمناسبة 6 اكتوبر انهاردة يوم الكرامة شهر الانتصارات". وأضافت "أم الدنيا مصر". يوسف الشريف

نشر الفنان يوسف الشريف منشورا جديدا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وهنأ يوسف الشريف، من خلال المنشور، المصريين والرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع أفراد القوات المسلحة بالذكرى الـ47 لحرب اكتوبر المجيدة. وكتب يوسف الشريف: "ستبقى القوات المسلحه المصريه بانتصاراتها وانجازاتها عبر التاريخ محل فخر واعتزاز لكل المصريين". وأضاف: "تهنئة من القلب لكل الشعب المصري العظيم تهنئة من القلب لسيادة رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحه تهنئه من القلب لكل قادة وضباط وجنود القوات المسلحة بحلول ذكرى حرب اكتوبر المجيدة". ثم قال: "حفظ الله مصر قيادةً وشعبًا وحفظ جيشنا خير أجناد الارض".

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