رامي جمال يحتفل بعيد ميلاد زوجته مبكراً ويشكرها :"انا راجل صعب بس دوت الخليج مستحملاني"

رامي جمال يحتفل بعيد ميلاد زوجته مبكراً وبطريقة رومانسية حيث وجه لها شكراً خاصاً بكونها استحملت طباعه الصعبة وفق ما قال، كما تزامنت المناسبة مع عيد زواجهما السادس، وطلب من الجمهور كتابة الأمنيات والدعوات الجميلة لهما.

رامي جمال يحتفل بعيد ميلاد زوجته

المطرب والملحن رامي جمال شارك متابعيه على حسابه الشخصي عبر انستغرام بمجموعة صور له مع زوجته ناريمان وارفقها بمعايدة لها مبكراً بمناسبة عيد ميلادها وذكرى زواجهما السادس، كاشفاً عما تعانيه من طباعه الصعبة لكنها رغم ذلك تتحمله بكل حب.

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وكتب رامي جمال في رسالة معايدته لزوجته :" الست دي جدعه جدا وانا راجل صعب وحياتي الحمد لله صعبة لحد دلوقتي بس من كتر ماهي بنت أصل مستحملاني عيد ميلادها وعيد جوازنا يوم ١٢ أنا حبيت أقولك من دلوقتي ربنا يباركلي فيكي ويخليكي ويهدينا لبعض، وكل ثانية وانتي حبيبتي ومطلع عينك دعوة حلوة منكم".

من جهتها، ردت عليه زوجته ناريمان بتعليق على انستغرام مستغربة معايدته المبكرة لها، وتساءلت ممازحة :" انت ناوي تهرب يوم ١٢ ولا ايه".

وانهالت التهاني على الزوجين من قبل المتابعين الذين تمنوا لهما حياة زوجية سعيدة، كما عايدوا ناريمان ووجهوا لها ايضا عبارات المديح بكونها تتحمل طباع زوجها الصعبة وتصبر عليه كما قال، معتبرين بأنها زوجة مثالية.

وسبق وأن كشفت زوجة رامي جمال جانب تفاصيل حياتها الزوجية التي يسودها الخلافات ثم التصالح بينهما، متمنية بأن ترزق بطفل منه حيث كتبت في احدى المرات تدوينة جاء فيها :"حبيبي اللى أنا وهوا زي أى زوجين، بنتخانق ونزعل، بس دايما فى ضهر بعض وساندين بعض، ربنا يكتبلك الخير ويوفقك ويكتبلك كل حاجة حلوة على أد صبرك وتعبك، ويرزقنى منك فى يوم من الأيام بنونو حلو زيك، وأشوفك أحلى أب فى الدنيا، وعلى أد ما بعتبرك انت ابني، بس ميمنعش يبقى عندى اتنين رامي، وربنا معايا".

رامي جمال كان قد تزوج من ناريمان عام 2014 في حفل بسيط بعيدًا عن الأضواء.

آخر الأعمال الفنية لرامي جمال

على صعيد فني، لم يعلن رامي جمال عن أعمال فنية جديدة للفترة المقبلة، فيما ان قد طرح قبل أشهر فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا ملفتاً بين الجمهور.

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.

يشار الى ان رامي جمال كان قد كشف عن إصابته بمرض البهاق في نهاية عام 2019، وكاد أن يعتزل الفن لولا دعم جمهوره وزملائه بالتراجع عن خطوته، وخضع هذا العام لعملية جراحية لم يكشف عن طبيعتها.