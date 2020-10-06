لجين عمران تخضع لفحوصات سرطان الثدي للتوعية من هذا المرض ..بالفيديو

لجين عمران خضغت لفحوصات سرطان الثدي الدورية في أحد المراكز الطبية ضمن حملات التوعية من هذا المرض بشهر اكتوبر الوردي الجاري، وحثت جميع النساء على إجراء هذه الفحوصات لضمانة سلامتهم الصحية كاشفة عن كواليس جلسة الفحص وأهم الأسئلة التي توجه للمريضة بهذا الإطار.

لجين عمران تخضع لفحص سرطان الثدي

وتناقل رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو ظهرت فيه لجين عمران داخل أحد المراكز الطبية وهي تتحدث مع الطبيبة المختصة، وناشدت جميع النساء بإجراء الفحوصات الدورية السنوية لسرطان الثدي لضمان سلامتهم من هذا المرض.

وكشفت لجين عمران عن بعض الأسئلة التي تم توجيهها لها قبيل خضوعها للأشعة الخاصة بالفحص، على غرار سؤالها عن عمرها، واذا ما كانت متزوجة، وعدد سنوات زواجها، وعدد أولادها، وعن الرضاعة الطبيعية لأولادها حيث شجعت على ذلك، كما سألتها الطببية عن طولها، ووزنها.

بعدها ظهرت الطبيبة لتبشرها بسلامة فحوصاتها الطبية وخلوها من أي عارض صحي، لتعبر الإعلامية لجين عمران عن سعادتها بالنتيجة، مناشدة جميع النساء للخضوع للفحوصات الدورية السنوية لسرطان الثدي.

يشار الى ان العديد من النجمات انطلقت بحملات التوعية من سرطان الثدي مع بداية شهر اكتوبر وتصدرتهن النجمة اليسا التي كانت قد شفيت من هذا المرض عام 2018.

موقع "دوت الخليج" يطلق حملات التوعية من سرطان الثدي

حملات التوعية من سرطان الثدي تنطلق في شهر اكتوبر في كل بلدان العالم لتقديم الدعم اللازم والتوعية بخطورة المرض والحث على اجراء الفحوصات المبكرة.

وأطلق موقع "دوت الخليج" بهذا الإطار حملة #واجهي_كامرأة للتوعية بسرطان الثدي في أكتوبر الوردي، وهو شعار حملة التوعية بسرطان الثدي الذي اعتمدته مجلة "دوت الخليج" هذه السنة والمواكبة كل عام لحملات التوعية من هذا المرض، بهدف تسليط الضوء ليس فقط على السيدات المصابات بسرطان الثدي بمختلف أنواعه، وإنما أيضاً كافة النساء اللواتي قد يصبحن عرضة للاصابة بهذا المرض يوماً ما.

ويركز شعار مجلة "دوت الخليج" يركز بشكل محدد على توعية كافة النساء وبأعمار مختلفة، على ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة سواء الروتينية في المنزل او الطبية في العيادة المختصة، للكشف عن أية أورام او كتل غريبة في الثدي وأخذ خزعة منها للكشف عن ماهيتها.