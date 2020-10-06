"من الحجاب إلى العقد الذهبي الضخم"..4 مواقف أثارت فيها ريم عبد الله الجدل خلال عام

ريم عبد الله النجمة السعودية من أبرز النجمات اللاتي يهتم الجمهور بأخبارهن، ويثرن الجدل كل فترة بظهورهن على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طريقة ظهورهن المختلفة واللافتة للأنظار، فكانت حديث الجميع بـ4 مواقف مثيرة للجدل، خلال عام واحد فقط، وكان أحدثها بالأمس، عندما أطلت ريم على جمهورها بتويتر وهي ترتدي أضخم عقد ذهبي رآه متابعيها.

ريم عبد الله وأضخم عقد ذهبي

ريم عبد الله شاركت جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة لها داخل متجر مجوهرات، وظهرت وهي ترتدي "عقد" ذهبي ضخم، يبلغ وزنه أكثر من 4 كيلوجرامًا، حيث غطى معظم جسدها تقريبًا، وهو ما لفت أنظار الجمهور الذين عبروا عن استيائهم من طريقة النجمة السعودية في استعراض ثرائها.

وظهرت ريم عبد الله في مقطع فيديو أيضًا خلال تواجدها بالمتجر، وعلقت على شرائها لهذا العقد الضخم، وأكدت أنها قامت بشرائه لأنه نال إعجابها، موجهة حديثها للنساء وقالت: "تمشين العالم كله ناظر فيكِ من كتر ما هو ملفت"، مُشيرة إلى أن اسم العقد "رعد الشمال".

وأثارت ريم الجدل بين متابعيها الذين عبروا عن غضبهم من طريقتها في محاولة لفت الانتباه، فيما أكدوا أيضًا أن البساطة في ارتداء المجوهرات أفضل كثيرًا مما فعلته ريم عبد الله.

حجاب ريم عبد الله

ولم يكن هذا الموقف الوحيد الذي أثارت ريم عبد الله الجدل بين جمهورها بسببه، حيث إنها في شهر أغسطس الماضي نشرت مقطع فيديو لها من داخل سيارتها، وظهرت وهي مرتدية عباءة فضفاضة والحجاب، واستشارت جمهورها حول إطلالتها وعلقت قائلة: "لوك جديد كيف رأيكم".

واعتبر الجمهور وقتها أن الفنانة السعودية قررت ارتداء الحجاب واعتماد هذه الإطلالة للأبد، وظلوا يتساءلون عن سبب التغيير المفاجئ الذي طرأ عليها، وهو ما دفعها لتوضيح الأمر وحقيقة ارتدائها الحجاب، فنشرت فيديوهات بعدها، وكشفت سبب ارتدائها الحجاب ولفتت إلى أنها كانت قد وضعت بعض الزيوت والحناء على شعرها، وأنها ارتدت الحجاب في أثناء ذهابها لمركز تجميل من أجل قص شعرها، لكنها لم ترتد الحجاب بشكل نهائي.

ريم عبد الله تثير الجدل بحديثها عن تعرضها للحسد

في الشهر نفسه أثارت ريم الجدل بين المتابعين بسبب حديثها عن تعرضها للحسد بسبب عينيها الواسعتين، حيث شاركت صورة لها حينها على موقع سناب شات وأكدت أنها لم تضع المكياج بها، وعلقت قائلة: "حاسديني على وسع عيوني من غير مكياج لا حول".

تعليق الفنانة السعودية أثار الجدل بين متابعيها حيث اتهمها البعض بأنها استخدمت "فلتر" التطبيق لتجميل وجهها، وهو ما يتعارض مع ما قالته بأنها لم تضع مكياجًا ولم تستخدم أي وسيلة تجميل، لكن البعض أيضًا أكدوا أن ريم تحاول الترويج لفكرة أنها تتمتع بجمال عيون مميز، بات حديث الكثيرين ممن حولها، وتحاول لفت الأنظار من خلال حديثها عن تعرضها للحسد.

رد ريم عبد الله على انتقادات حياة الفهد

ريم عبد الله في أكتوبر من العام الماضي، قد حرصت على الرد على تصريحات الفنانة حياة الفهد والتي تناولت فيها التشابه الكبير الذي بينها وبين الفنانة الكويتية أمل العوضي وأوضحت وقتها حياة، أن هذا التشابه بسبب عمليات التجميل، وكان الأمر حديث الجمهور في تلك الفترة.

ونشرت ريم رسالة ردت فيها بشكل غير مباشر على الفنانة حياة الفهد، وقالت: "من صان حق الناس بالغيب صانوه محفوظ لو هو كان غايب مقامه، ومـن هان خلق الله تعثر وهانوه لـو كان شيخ ومن سلايل زعامه"، وهو الأمر الذي لاقى اهتمام قطاع كبير من جمهورها في هذا الوقت.