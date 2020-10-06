الفنان الكويتي علي المذن لـ"دوت الخليج":سعداء بنجاح مسلسل "ورود ملونة" والمنصات الرقمية تخدم الدراما

"ورود ملونة" من الأعمال الدرامية الجديدة التي حققت نجاحا واضحا مع بداية عرضها في شهر سبتمبر الماضي على شبكة "osn"، وشارك الفنان الكويتي علي المذن في العمل وذلك بعد فترة غياب عن الأعمال الدرامية نظرا لظروف دراسته في الخارج.

علي المذن: نتمنى استمرار نجاح "ورود ملونة" حتى الحلقة الأخيرة

علي المذن أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن مشاركته في مسلسل "ورود ملونة" الذي بدأ عرضه يوم 20 سبتمبر الماضي على قناة "يا هلا" على شبكة "osn"، وعبر كذلك عن سعادته بالنجاح الذي حققه المسلسل وردود الفعل الواسعة عليه، وذلك على الرغم أنه لا تزال تعرض حلقاته حتى الآن فقال: "سعيد بمشاركتي في مسلسل (ورود ملونة) وكذلك برد الفعل الجماهيري عليه الذي يؤكد نجاحه، وأتمنى أن يستمر العمل في تحقيق هذا النجاح ويشيد به الجمهور حتى عرض حلقاته الأخيرة".

A post shared by (@alialmethen) on Aug 27, 2020 at 4:01am PDT

سبب غياب الفنان علي المذن عن الأعمال الدرامية

علي المذن تحدث كذلك عن دور الكاتبة علياء الكاظمي التي باتت من الكتاب البارزين في الدراما الخليجية كما أشاد بنوعية الأعمال التي تقدمها، وفسر علي المذن سبب غيابه على الساحة الفنية خلال الفترة الماضية فقال: "مسلسل (ورود ملونة) هو أول عمل أشارك في بطولته من تأليف علياء الكاظمي، وأرى أن الأعمال التي تقدمها الكاتبة الكويتية للدراما الخليجية ممتازة، أما عن سبب غيابي عن المشاركة في الأعمال الفنية فذلك نتيجة دراستي الماجستير في علوم المسرح"، مسلسل "ورود ملونة" يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان السعودي إبراهيم الحربي، و إنتصار الشراح، ولمياء طارق، وسلمى سالم، وملاك، ومشاري البلام، والعمل من تأليف علياء الكاظمي، وتأليف منير الزغبي.

علي المذن: المنصات الرقمية تخدم الدراما في الخليج

علي المذن أوضح أيضا رأيه في المنصات الرقمية ودورها في نشر الأعمال الدرامية فقال: "اعتقد أن المنصات الرقمية خلال هذه الفترة حققت انتعاشة للدراما العربية بكل تأكيد فباتت سببا في نشر الدراما بشكل واسع، لذلك فهي تخدمها في الأساس"، وأضاف المذن أنه رفض بعض الأعمال خلال الفترة الماضية ويتمني ان يشارك في أعمال سينمائية قريبا فقال: "هناك أعمال رفضت المشاركة فيها، لأنني أريد العودة بشكل مختلف وأتمنى بالتأكيد المشاركة في عمل سينمائي قريبا"، علي المذن كانت آخر مشاركة درامية له في عام 2018 في مسلسل " سامحني خطيت"، مع كل من الفنانة شجون الهاجري، وعبدالله بوشهري، كما قام بإخراج العديد من الأعمال المسرحية خلال مسيرته الفنية الطويلة.