أحلى من الرمان.. ساندي تنشر صورة جديدة والجمهور يتغزل فيها

وظهرت ساندي في الصورة ومعها حبات رمان وعلقت على الصورة قائلة "حد بيعرف يقشر البتاعة دي".

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وجاءت أبرز التعليقات عليها كالتالي:

-قمر يا ساندي انتي الرمان

-انااا بعرف دي سهله جدااا

-انتي احلي من الرمان

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع إطلالتها.

وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.

قدمت "ساندي" عدد من الألبومات الناجحة منها "قد التحدي" و"حلوة جدًا"، كما خاضت تجربة التمثيل أكثر من مرة .

وما لا يعرفه الكثير أن ساندي تزوجت مرتين، حيث تزوجت من الملحن والمخرج حسام بدران سنة 2009 لمدة ثمانية سنوات وانفصلت عنه واتهمته باستغلالها، وبعد ذلك تزوجت من المخرج حازم كتانة سنة 2017 وانفصلت عنه بعد عامين .