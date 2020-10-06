ريهام سعيد تتعرض لعملية نصب | شاهد

تعرضت الإعلامية ريهام سعيد لعملية نصب من قبل إحدى الشركات ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام " صورا لعملية النصب.

وعلقت على الصور قائلة: "هذه الشركة كاذبة لم يتم التعاقد معهم على أي شيء. هذا التدريب الذي أقوم به تابع لمؤسسة شاهد ولقد تم تأجير الاستوديو من هؤلاء لتدريب الطلبة. طلبوا التصوير معي كمعجبين وللأسف كانت مكيدة لاستغلال اسمي وصوري للترويج لشركتهم وجذب الطلبة".

يذكر أنه فى الفترة الأخيرة نشبت خلافات حادة بين ريهام سعيد وصديقتها ريم البارودى ووصلت للقضاء، مما دفع أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية للتدخل.

جدير بالذكر ، أن المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارا في وقت سابق بوقف ريهام سعيد عن العمل الإعلامي لمدة عام بسبب تنمرها على أصحاب السمنة.