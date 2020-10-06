سماح أنور تزور مستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للأورام 777.. شاهد

فى إطار الاحتفال بشهر اكتوبر الوردى، شهر التوعية بسرطان الثدي، زارت الفنانة سماح انور مستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للأورام ٧٧٧ لتقديم المساندة النفسية ودعم مريضات سرطان الثدي والتوعية بأهمية الكشف المبكر.

وقامت بعمل جولة تفقدية داخل المستشفى، وأشادت بمستوى الخدمات الطبية المقدمة والتعامل الإنسانى الراقى من قبل الأطباء وفريق التمريض.

وقالت إن أجمل ما يميز هذا الصرح الطبى القومى هو أن الجميع يعمل من قلبه، مضيفة أنها أول مرة تزور مستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للأورام ٧٧٧ وأنها ستكرر الزيارة مرات ومرات.

وأضافت أن المستشفى نموذج مشرف للمستشفيات الحكومية، داعية كل محبى الخير لدعم المعهد القومى للأورام ٧٧٧ للقضاء على مرض سرطان اللعين.

كما دعت الفنانة سماح أنور سيدات مصر فى كل المحافظات لإجراء الكشف المبكر على سرطان الثدي والاهتمام بصحتهن.