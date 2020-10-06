وليد عوني يواصل البروفات استعدادا لحفل افتتاح "أولادنا"

يواصل المخرج وليد عوني الاستعدادات لحفل افتتاح ملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة الذي تنطلق دورته الرابعة في الثامن عشر من أكتوبر المقبل بدار الأوبرا المصرية برئاسة خبيرة المهرجانات سهير عبد القادر، تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

المعروف ان وليد عوني مخرج ومصمم رقصات ومؤسس فرقة التانيت للرقص المسرحي الحديث في مدينة بروكسيل في بلجيكا ومدير المدرسة المصرية للرقص الحديث التابعة لدار أوبرا القاهرة حيث كلف عام 1993 رسميًا من قبل وزير الثقافة المصري فاروق حسني بتأسيس أول فرقة للرقص المسرحي الحديث في مصر والعالم العربي تتبع دار الأوبرا المصرية.

من جانبها أكدت سهير عبدالقادر أن الملتقى سيتم وفق إجراءات احترازية مشددة حرصا على سلامة المشاركين.

وأشارت عبد القادر إلى أن الملتقي يساهم في نشر التفاؤل والطاقة الإيجابية في المجتمع، كما انه يلعب دورًا كبيرًا في الترويج السياحي والثقافي لمصر.

الجدير بالذكر أن ملتقي "أولادنا ٢٠٢٠" لفنون ذوى القدرات الخاصة ، يقيم هذا العام دورته الرابعة، تحت شعار "وحشتونا" برعاية كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج, الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ،الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة أيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار ، ،الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

ويتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.