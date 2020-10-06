نشر موقع دوت الخليج خلال الساعات الماضية مجموعة كبيرة من اخبار الفن جاء أبرزها على النحو التالى ..

نشر الفنان حمو بيكا صورة بالزي العسكري عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وذلك احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر 1973. تعرضت الإعلامية ريهام سعيد لعملية نصب من قبل إحدى الشركات ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام " صورا لعملية النصب. تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو جديدا للفنان محمد رمضان أثناء رحلته الأخيرة بدبى برفقة أبنائه. عقب احد متابعي عمر كمال على ارتدائه نظارة وسلسلة في احدث ظهور له عبر صفحته على فيسبوك وكتبت":مش معنى انك بتغنى شعبى انك تلبس زيهم أو تقلدهم انت نجم من زمان وعمرك مكنت كده الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية. أحيا الفنان آسر ياسين ذكرى وفاة جده الذي شارك في نصر أكتوبر المجيد. نشرت الراقصة الاستعراضية جوهرة مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة الفن.. وصلة رقص لـ جوهرة مع راغب علامة.. والنصب على ريهام سعيد.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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