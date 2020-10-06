شاهد.. نرمين ماهر بصحبة راندا البحيري ومروة عبد المنعم

شاركت الفنانة نرمين ماهر متابعيها صورة جديدة عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت نرمين ماهر بصحبة الفنانة مروة عبد المنعم وراندا البحيري، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

ويعرض حاليا للنجمة الشابة نرمين ماهر مسلسل " قوت القلوب " بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدي أبو عميرة.

يشار إلى أن آخر أعمال راندا البحيري مسلسل “الأخ الكبير” من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وشارك في بطولته كل من النجم محمد رجب وعبير صبري وأيتن عامر ودينا فؤاد ومحمد عز وهبة مجدي وأشرف زكي وإيهاب فهمي ومحسن منصور ومحمود حجازي وهاجر أحمد وعمرو عبد العزيز وأحمد حلاوة ووفاء سالم وحمادة بركات وعزوز عادل وزينة منصور وأحمد إمام وتامر سعد وجنى محمد وأحمد كامل ومجدي توفيق وهبة خليل.

كما شاركت نيرمين ماهر في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي 2019، من إخراج وائل إحسان.

المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف.