جلد جذاب.. سوار النجار تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة.. شاهد

نشرت الفنانة التونسية سوار النجار، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة شتوية تكشف جمالها وأناقتها.

وظهرت بها سوار النجار، بجاكيت جلد أنيق وجذاب باللون الاسود الذى يبرز جمالها، وجيب جلد قصير اعلي الركبة بنفس اللون يبرز عن أناقتها، كما اختارت تسريحة الشعر الانسيابية الناعمة التى تتناسب مع إطلالتها الأنيقة، نالت إعجاب متابعيها

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سوار النجار في المكياج على اللون البينك الناعم للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك والماسكارا السوداء.

تستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

يذكر أن سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: "بفعل فاعل، كلام جرائد".