وحقق الدكتور سامح سعد نجاحات كبيرة في مجال البحث العلمي، وحاز على أعلى الدرجات العلمية وذلك بعد دراسته ودرّس فى أكبر معاهد وجامعات العالم، فضلًا عن إنه رافق العالم الكبير د. أحمد زويل، رحلة تأسيسه لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. ويعمل عمرو سعد على التحضير لمسلسل جديد يحمل اسم مؤقت "عش الدبابير" من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد خالد موسى ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويقدم سعد المسلسل بمشاركة النجم مصطفى شعبان في تعاونهما الأول بالدراما التليفزيونية ويجرى التعاقدات مع باقى الأبطال المشاركين في البطولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو سعد يهنئ شقيقه بحصوله على جائزة الدولة للتفوق العلمي ..شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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