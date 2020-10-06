معرض فرانكفورت للكتاب يستهدف الترويج للترجمة عن العربية في الأسواق العالمية

القاهرة ـ رويترز:

يترقب كتاب وأدباء عرب انطلاق الدورة الجديدة والاستثنائية من معرض فرانكفورت للكتاب هذا العام انتظارا للفوز بفرصة لترجمة أعمالهم إلى لغات أجنبية في إطار برنامج طموح يهدف للترويج للترجمة عن العربية في الأسواق العالمية.

ويقيم المعرض الأبرز دوليا بمجال الطباعة والنشر الإلكتروني أنشطته عبر الإنترنت في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا. وأدرج المعرض ضمن أنشطته برنامج بعنوان “أصوات عربية” وهومشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ونتاج شراكة بين وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة والمعاهد الثقافية بالاتحاد داخل مصر بهدف تعزيز المشاركة الثقافية الأوروبية المصرية كقوة دافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. وقال الناشر المصري شريف بكر منسق البرنامج في بيان إن لجنة تحكيم مستقلة اختارت قائمة تضم 32 عملا بناء على ترشيحات الناشرين لعرضها للترجمة إلى اللغات العالمية وذلك بعد عدة جلسات جرت عبرتطبيق زوم. وأضاف أن اللجنة ستضع هذه الترشيحات أمام ممثلي دور النشرالعالمية المهتمة بالأدب المصري والعربي الحديث من خلال “كتالوج”مترجم يقدم للناشرين بمعرض فرانكفورت. وأشار إلى أن الإصدار الأول من المشروع سيقتصر على الأعمال المنشورة من خلال دور النشر المصرية على أن تمتد الإصدارات التالية لتشمل إصدارات مختلف دور النشر العربية بحيث تعكس تمثيلا أمينا لواقع النشر العربي أمام الناشر الأجنبي. وتضم القائمة المختارة 13 عملا للنساء و19 عملا للرجال ومنأبرزها روايات (صليب موسى) تأليف هيثم دبور و(الوصايا) من تأليف عادل عصمت و(بيت القبطية) من تأليف أشرف العشماوي و(أطياف كاميليا) من تأليف نورا ناجي و(غيوم فرنسية) من تأليف ضحى عاصي و(إيقاع) منتأليف وجدي الكومي.

وبجانب اطلاق برنامج “أصوات عربية” يحتفي معرض فرانكفورت للكتاب هذا العام بمجلة بانيبال التي تصدر باللغة الإنجليزية وتعني بالأدب العربي كما يعقد جلسة تضامنية لمساندة لبنان كأحد أهم البلدان العربية في حركة النشر.

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