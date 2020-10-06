تأجيل طرح فيلم الخيال العلمي الجديد “دون”

لوس أنجلوس ـ د. ب. أ:

تم تأجيل موعد طرح فيلم الخيال العلمي الاميركي الجديد “دون” (كثيب)، حتى أكتوبر 2021، بينما تصارع صناعة السينما ودور العرض لمواجهة العواقب طويلة المدى لوباء كورونا. وكان من المقرر أن يتم طرح الفيلم في منتصف ديسمبر المقبل، إلا أن الصفحة الخاصة بالفيلم على موقع “تويتر”، قامت أمس الأول الإثنين، بتغيير موعد طرحه المذكور ضمن تفاصيل السيرة الذاتية الخاصة بالفيلم. ويقوم ببطولة الفيلم الذي يقوم المخرج الفرنسي فينيس فيلنوف بإخراجه وتنتجه شركة “وورنر براذرز”، الممثل الاميركي الشاب تيموثي شالاماي، والنجم أوسكار إسحق والممثل الاميركي الشهير جوش برولين . من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن شركة “وورنر براذرز” سوف تستمر في التمسك بطرح فيلم “وندر وومان 1984″ (المرأة المعجزة 1984)، قبيل أعياد الميلاد (الكريسماس). وتأتي الانباء الجديدة بعد الإعلان يوم الجمعة الماضي عن تأجيل طرح أحدث إصدارات سلسلة أفلام التجسس البريطانية الشهيرة، “جيمس بوند”، والذي يحمل اسم “نو تايم تو داي” (لا وقت للموت)، ويقوم ببطولته النجم دانييل كريج، حتى بريل المقبل، بعد أن كان من المقرر إطلاقه في أبريل من عام 2020، وذلك بسبب تفشي وباء كورونا. وكان تقرير إخباري ذكر الاثنين، أن شركة “سيني وورلد جروب” المالكة لأكبر دور العرض، تعتزم تعليق نشاطها في جميع دور العرض الخاصة بها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وذلك بعد القرارات الواردة بشأن تأجيل طرح أقوى أفلام موسم الشتاء لعرضها في عام 2021 بسبب تفشي جائحة كورونا.