المعهد الأميركي للأفلام يؤجل حفل توزيع جوائزه إلى فبراير 2021

لوس أنجلوس ـ العمانية :

أعلن المعهد الأميركي للأفلام تأجيل حفل توزيع الجوائز (AFI) الحادي والعشرين، الذي يقام عادة خلال الأسبوع الأول من يناير من كل عام، إلى السادس والعشرين من فبراير 2021، وأكد المسؤولون في المعهد أن الحفل سيكرم أفضل الإنجازات الفنية في مجال السينما والتلفزيون لعام 2020. وتكرم جوائز (AFI) الفرق الإبداعية ككل، وتكريم أولئك الذين يقفون أمام الكاميرا وخلفها، ويتم الاختيار من خلال عملية لجنة التحكيم حيث يحدد أمناء (AFI) والعلماء والفنانون والنقاد الإنجازات الأكثر تميزًا في العام ويقدمون أسبابًا منطقية لكل اختيار.

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