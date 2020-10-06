ثلاث حلقات عمل حول (التصوير) و(المونتاج) و(المكياج السينمائي) بملتقى “صناع التغير” في عبري

تستهدف تطوير قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم

كتب – خالد بن خليفة السيابي:

ينظم فريق الجبيل الثقافي الاجتماعي في ولاية عبري مساء يوم غد الأربعاء ملتقى افتراضيا عبر الانترنت بعنوان “صناع التغيير” ويتضمن هذا الملتقى ثلاث حلقات عمل الأولى بعنوان “التصوير الضوئي” يقدمها المصور قاسم الغافري والثانية حملت عنوان “أسرار المونتاج” يقدمها المخرج فيصل الشملي أما الحلقة الثالثة بعنوان “المكياج السينمائي” يقدمها الفنان إبراهيم الجساسي وتستمر الفعالية بتقديم فقراتها لغاية مساء يوم السبت المقبل.

يأتي هذا الملتقى لتطوير قدرات شباب الولاية أصحاب المواهب والميول الفنية والأخذ بيدهم إلى المعرفة والعلم وغرس اساسيات توجهاتهم الفنية بطريقة علمية وعملية ليكون قادمهم أجمل وينعكس هذا الجمال والجودة على مسار مسيرتهم الفنية بكافة مجالاتها وأشكالها وتحرص جماعة “صناع التغيير” على نشر الثقافة الفنية والأدبية لكافة شرائح المجتمع.

وعن هذا الملتقى يقول مروان بن عوض اليعقوبي المشرف الثقافي بفريق الجبيل : نحاول من خلال هذا الملتقى تقديم مادة غنية بالمعرفة والمكتسبات الفنية التي تخدم أبناء الولاية ونحن عازمون على تعزيز مقدرتهم الفنية والأدبية وشريحة الشباب كما هو معلوم من أهم مكامن القوة لدى المجتمعات والشعوب وقمنا بعناية وحرص لاختيار محاضرين أصحاب كفاءة لتقديم حلقات هذا الملتقى وهو الملتقى الإلكتروني الأول على مستوى المحافظة الذي يهدف إلى تنمية مهارات الشباب في المجالات الثقافية المختلفة ونقل الخبرات بين المحترفين في المجالات الثقافية والاشخاص المبتدئين في المجالات الثلاثة المختلفة التي سوف تقدم من خلال هذا الملتقى الفني ونتأمل أن تكون الفائدة كبيرة بتنمية مهارات الشباب.

وقال المخرج فيصل بن فهد الشملي: حلقة ” أسرار المونتاج ” المستهدفون بها هم الهواة من الإعلام، والراغبون والمهتمون بهذا المجال، وتهدف إلى التعرف على أسس ومهارات المونتاج والتعرف على المراحل التي تمر بها عملية المونتاج التلفزيوني والتعرف على الفرق بين أنواع المونتاج الإخباري والبرامجي والدرامي وأيضا التعرف على المونتاج الخطي وخصائصه وأنواعه ومعرفة عمل المونتير ودوره ومؤهلاته وأدواته ومسؤولياته ومهاراته واكتساب مهارات ضبط الجودة والعمل مع الفريق.

من جانبه قال المصور قاسم بن مصبح الغافري : نحاول جاهدين من خلال حلقة “التصوير الضوئي” تقديم محاور مهمة تخص هذا العالم الواسع والرحب والذي يقدم للمتلقي زوايا الجمال المختلفة وسوف نركز على التطبيق العملي لما له من أهمية لترسيخ المعلومة بذائقة المشاركين بهذه الحلقة الفنية وأيضا سوف نفتح المجال للنقاش والحوار لنخرج بكمية وافرة من المعطيات التي تخدم المشارك المحب للمجال الضوئي.

أما الفنان إبراهيم بن مطر الجساسي فيقول : سوف نتطرق في حلقة “المكياج السينمائي” إلى ثلاثة محاور مهمة وهي أنواع المكياج السينمائي واساسيات صناعة القوالب والأدوات المستخدمة في هذا المجال وأساسيات المكياج المسرحي وسوف نحرص على توضيح كل محور وتفاصيل أسراره للمشاركين المحبين والعاشقين لمحاور هذه الحلقة وأتمنى قادما أجمل لكافة المشاركين بهذا الملتقى ونشكر القائمين على تنظيم هذا المحفل الفني.