شمس الكويتية.. النجمة الأجرأ في قعدة رجالة

وظهرت شمس في البرومو وهي تتلفظ ببعض الشتائم، بينها «كلب ومعفن وقرد وعندك سعار جنسي لو التيشيرت بيستفزك».
وكشف البرومو عن دخول شمس، خلال الحلقة في مشاحنات مع مقدمي البرنامج خالد سليم، وقيس الشيخ نجيب، ونيكولا معوض، كما كشف أيضا عن الجرأة الزائدة التي تتحدث بها الفنانة الكويتية.
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