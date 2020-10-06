بإطلالة رياضية.. هند رضا تستعرض رشاقتها داخل الجيم

شاركت الفنانة هند رضا جمهورها صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت هند رضا وهي تستعرض رشاقتها في الجيم ترتدي تيشيرت ابيض كت وبنطال ليجن اسود ورفعت شعرها الأصفر للخلف بطريقة مميزة وعلقت قائلة تعامل نفسي جيدا" نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن الإعلامية هند رضا تعمل فى مجال الإعلام وعرفت كممثلة مؤخرا من خلال مشاركتها فى مسلسل الأسطورة مع الفنان محمد رمضان.

تقدم الفنانة هند رضا برنامجها "لسه فاكر"، الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، في الساعة 8 مساء.

واستضافت الفنانة هند رضا على مدار العام، كوكبة كبيرة من النجوم، مثل "هشام ماجد، ورامى صبرى، وأحمد رزق، وهيثم شاكر، ونجلاء بدر، وانجى المقدم، ومحمد رحيم، وشيرى عادل، وأحمد الشامى، وعبير صبري" وغيرهم.

وكانت هند رضا قد أكدت أن لقب المذيعة والفنانة مقربان إلى قلبها فهى عاشقة للفن بكل أنواعه، كما يوجد هناك ألقاب أخرى يطلقونها عليها جماهيرية عبر مواقع التواصل مثل"الفراشة، الوردة".



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