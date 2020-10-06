ليدي جاجا وجاستين بيبر يستحوذان على جوائز MTV EMAs awards

حصدت النجمة العالمية ليدي جاجا نصيب الاسد من ترشيحات جوائز MTV EMAs awards ، بمنافستها على سبع جوائز منها افضل مطربة، افضل مطربة بوب ، وافضل ديو غنائي عن اغنية rain on me مع المغنية الامريكية اريانا غراندي.
كما ينافس على ايضا على الجوائز كل من النجمة العالمية كاتي بيري ومغنية الراب الشهيرة نيكي ميناج، ـوتبدأ مرحلة التصويت من قبل الجماهير من اليوم بعد اعلان الترشيحات وحتى الثاني من شهر نوفمبر المقبل.
واضاف القائمون على الحفل عدة جوائز الى هذه الجورة منها افضل فنان صاعد لعام 2020، وافضل تعاون فني لعام 2020.
اما عن فئة الافلام، هناك 3 افلام تنافس بقوة وهي Birds of Prey, Hamilton و Bad Boys for Life.
وعلى صعيد آخر، ينافس ليدي جاجا وجاستين بيبر على غالبية الجوائز في حفل E! People's Choice Award.
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