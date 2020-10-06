نجوم جسدوا شخصية السادات.. أحمد زكي ومحمد رمضان ونجاح الموجي

يوافق اليوم السادس من أكتوبر تاريخ استشهاد الرئيس محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، بعد أن طالته رصاصات الغدر والخسة أثناء العرض العسكري عام 1981.
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وبخلاف الشائع، فقد جسد شخصية الرئيس الراحل دراميا عدد كبير من الممثلين، حاول كل منهم وضع لمساته وإضافته للوصول إلى أقرب شكل وروح ممكنة من الزعيم البطل.
ومن أوائل الفنانين الذين جسدوا شخصية الرئيس السادات، الراحل نجاح الموجى من خلال فيلم "زيارة السيد الرئيس" عام 1994.
وفى عام 2012، ظهر الفنان محمد رمضان بشخصية الرئيس أنور السادات ضمن أحداث مسلسل "كاريوكا".
كما لعب الفنان المصري خالد النبوي شخصية الزعيم الراحل في العرض المسرحي "كامب ديفيد" عام 2014 في العاصمة الأمريكية واشنطن.
ولكن يظل الفنان الراحل أحمد زكى هو أشهر من اقترن اسمهم بشخصية الرؤساء عامة وتحديدا الرئيس أنور السادات، وقدم واحدا من أنجح أفلام السيرة الذاتية وأكثرها نضجا مع المخرج الراحل محمد خان، فتقمص شخصيته وتعايش مع روحه وملامحه وعبر بكل ما يملك عن واحد من الرؤساء سيظل اسمه خالدا عربيا وعالميا.
وتعرض النمر الأسود لبعض الانتقادات قبل تقديم فيلم السادات، خاصة من قبل الناصريين، الذين لم يقتنعوا بأن يقدم أى شخصية رئاسية بعد فيلم ناصر 56.
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