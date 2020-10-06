أحمد التهامي يحتفل بنصر أكتوبر بصورة لوالده مع الفريق سعد الدين الشاذلي.. شاهد

احتفل الفنان أحمد التهامى بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، ونشر صورة لوالدة وهو يرتدي الزي العسكري، عبر حسابه علي "انستجرام"

ونشر أحمد التهامى صورة لوالدة مع الفريق سعد الدين الشاذلي واللواء حسن ابوسعده وكتب قائلا" أبويا اللي مسنود عليه ❤

اللواء أح/ مصطفي كامل التهامي ✌????????????

#أبويا_علي_الجبهة #نصر #اكتوبر٧٣ #تحيا_مصر #يحيا_الجيش_المصري بكل عزه وفخر ????????????✌"



وشارك أحمد التهامى فى فيلم " زنزانة 7 "، وكان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.



تدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز



كانت آخر أعمال أحمد التهامي الدرامية مشاركته فى سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجي.

