تامر هجرس يقضي عطلته الصيفية على متن مركب ..شاهد

نشر الفنان تامر هجرس صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر تامر هجرس في الصورة على متن مركب في البحر أثناء قضاء إجازته الصيفية، معلقا "الحمد لله".

يذكر أن الفنان تامر هجرس شارك فى دراما 2019 بمسلسل "بدل الحدوتة 3" أمام الفنانة دنيا سمير غانم.

ودارت أحداث الحلقة في إطار من الكوميديا، بعد أن تمكنت لهفة - دنيا سمير غانم - من إجبار سيف - تامر هجرس - على تقديم اعتذار لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حتى يحصل على مقادير أكلة الأمورة.



وينتظر تامر هجرس عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى ويشارك فى بطولته إلى جانب هيفاء وهبى كلًا من أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، والفيلم يعيد هيفاء وهبى إلى السينما بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح".

