احتفالات المركز القومى للسينما بانتصارات أكتوبر

يستعد المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى"، وبرعاية معالي وزير الثقافة الدكتورة "إيناس عبد الدايم" لتحضير سلسلة أفلام قصيرة عن الدور الذي يقوم به رجال الجيش والشرطة المصرية لخدمة وحماية الوطن.

ومن جانبة صرح الباسوسي أن التحضير لذلك يأتي ضمن إحتفالات المركز القومي للسينما بذكرى إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، وعلي الجانب الأخر أكد علي أن الهدف من تقديم هذة النوعية من الأفلام هو زيادة الوعي لدي الشباب والأجيال القادمة بالدور الفعال للجيش والشرطة المصرية في الحفاظ علي الأمن والأمان بالبلاد وما يقدموه من تضحيات من أجل الوطن.

ويأتي في مقدمة هذة السلسلة الفيلم التسجيلي "الشهيد" للمخرج "عاطف شكري" وتدور أحداثة حول ثلاثة من شهداء الجيش والشرطة

ويستأنف المركز بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحى عبد الوهاب" ، نشاط نادى "سينما الشباب" وذلك يوم السبت القادم الموافق ١٠ أكتوبر بالهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام السابعة مساء.

ومن المقرر أن يعرض خلال فعاليات النادي الفيلم التسجيلى" نجوى الحلبية " للمخرج "مهند الكاشف" ، والفيلمين الروائيين "لقاء" للمخرج" أحمد عاطف" و "جودى" للمخرج هاني قاسم".

يذكر أن فعاليات النادي تقام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و الإحترازية مع مراعاه الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض ، والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.

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