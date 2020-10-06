كل سنة وأنت طيبة يا روحى أنا.. داليا مصطفى تهنئ نجلاء بدر بعيد ميلادها.. صور

هنأت الفنانة ​داليا مصطفى صديقتها الفنانة ​نجلاء بدر​ بعيد ميلادها، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام".

ونشرت داليا مصطفى صورة جمعتها بـ نجلاء بدر، وعلقت عليها: " كل سنه وانتي طيبه يا روحي انتي ❤️".

وشاركت الفنانة نجلاء بدر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

وشاركت فى مسلسل "الفتوة" الذى تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى وتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.