هيباتيا السكندرية تتصدر بوستر مهرجان الإسكندرية السينمائي

جاء البوستر يحمل صورة "هيباتيا" كأحد رموز مدينة الإسكندرية يحيط بها شريط سينمائي ممثلًا لدور السينما والفن في نقل الثقافة والتنوير ومواجهة ونبذ العنف والتطرف بكل أشكاله، وهو من تصميم الفنانة والكاتبة رشا عبد العزيز.
وهى تعد أول امرأة في التاريخ يلمع اسمها كعالمة رياضيات، كما لمعت في تدريس الفلسفة وعلم الفلك وتعد "هيباتيا" إحدى ضحايا التطرف الديني في ذلك الوقت، حيث قتلت على يد حشد من الغوغاء المتطرفين عام 415م بعد اتهامها بممارسة السحر والإلحاد والتسبب في اضطرابات دينية.
يشار إلى أن الدورة ٣٦ تحمل اسم الفنان عزت العلايلي، كما سيتم تكريم الفنان صلاح عبد الله، والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنانة رغدة والمخرج ومدير التصوير محسن أحمد.
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