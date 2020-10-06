هيباتيا السكندرية تتصدر بوستر مهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن بوستر الدور الـ٣٦ المزمع إقامتها في الفترة من ٧ إلى ١٢ نوفمبر المقبل.

جاء البوستر يحمل صورة "هيباتيا" كأحد رموز مدينة الإسكندرية يحيط بها شريط سينمائي ممثلًا لدور السينما والفن في نقل الثقافة والتنوير ومواجهة ونبذ العنف والتطرف بكل أشكاله، وهو من تصميم الفنانة والكاتبة رشا عبد العزيز.