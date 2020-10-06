عقد قران أحمد خالد صالح وهنادى مهنا.. شاهد

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت في المكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الناعم الذى يتناسب مع ظهورها.

وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، ووضعت اكسسواراتبسيطة على الشعر باللون الفضي اللامع لأكمال إطلالتها.

ووضعت قرط باللون الفضي الذى يتناسب مع ظهورها الجذاب.