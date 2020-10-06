حلا نورة تحذف صورها من انستجرام وتفكر في الاعتزال وارتداء الحجاب.. ماذا حدث؟

حلا نورة الفنانة السعودية المقيمة بالكويت، أثارت تساؤلات جمهورها في الساعات الأخيرة، بعد أن حذفت كافة صورها من على حسابها بانستجرام، ما عدا مقطعي فيديو حديثين، وهو ما تسبب في جدل بين متابعيها الذين تساءلوا عن سبب ذلك.

حلا نورة تحذف صورها من انستجرام

حلا نورة قررت التفاعل بكثافة مع الجمهور وتعليقاتهم على إحدى فيديوهاتها، والتي استعرضت فيه شعرها وهي تقوم بتصفيفه، وأكدت في التعليقات أنها لم تحذف الصور، لكنها قامت بوضعهم في الأرشيف فقط، كما ردت على تعليق أحد المتابعين الذي أراد أن يعرف حقيقة الأنباء الخاصة بضغط أسرتها عليها، من أجل الاعتزال وترك التمثيل.

حلا نورة تفكر في الاعتزال وارتداء الحجاب

وبالفعل أجابت حلا نورة على المتابعين وأكدت أن أسرتها تضغط عليها بالفعل من أجل الاعتزال وارتداء الحجاب، لافتة إلى أنها تفكر في الأمر جديا هذه الفترة لكنها لم تصل إلى قرارها النهائي بعد، وأضافت: "أهلي يضغطون عليا يبوني أتحجب..ادعوا لي الله يكتب لي الخير ويوفقني".

تصريحات حلا نورة أثارت الجدل بين جمهورها، حيث اتهمها بعضهم بأنها تريد لفت أنظار متابعيها، بحديثها عن الاعتزال والحجاب، والبعض الآخر شجعها على تلك الخطوة في حال إذا كانت ستُقدم عليها عن اقتناع.

ولم تمر ساعات تعليقاتها على جمهورها، إلا وشاركت فيديو جديد لها على انستجرام، ظهرت فيه وهي تمارس التمارين الرياضية، وعلقت على الفيديو قائلة: "صباح الحلويات، ممكن كلام يرفع المعنويات؟"، لافتة إلى أنها لا تريد التعليقات السلبية التي تتسبب في إحباطها بل تريد التعليقات الإيجابية فقط.

تفاصيل اعتزال حلا نورة قبل عامين وتراجعها عن القرار

الجدير بالذكر أن حلا نورة قد أعلنت اعتزالها قبل حوالي عامين وشددت على أن هذا القرار لا رجعة فيه وسوف يريحها من القيل والقال، لكن سرعان ما تراجعت عن هذا القرار وأكدت في لقاء تلفزيوني أنها ترى نفسها ممثلة ناجحة وسوف تكمل مشوارها، وأنها اتخذت هذا القرار تحت ضغط عصبي ونفسي.

وتأتي قصة الاعتزال في 2018، بعدما أثارت حلا نورة الجدل أيضًا عندما أعلنت وفاة والدتها وهو الخبر الذي تداوله الجميع حينها، لكن الأمّ قررت الظهور في فيديو لتكذّب ما روّجت له ابنتها، وأكدت أنها لا زالت حية، وتعجبت من قيام ابنتها بهذا الفعل، واصفة هذا التصرف بالإجرامي.

ومن المعروف أن حلا نورة ممثلة ومغنية سعودية مقيمة بالكويت، بدأت مسيرتها الفنية كمغنية، قبل أن تقتحم مجال التمثيل عام 2009 من خلال مسلسل "قلوب حائرة"، ثم شاركت بالعام التالي في مسلسل "وعد لزام"، لتتوالى بعدها أعمالها والتي من أبرزها "غريب الدار" و"مسكنك يوفي".