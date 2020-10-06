ديمة بياعة تستعين بنانسي عجرم وتطمئن متابعيها على حالتها بعد أنباء انفصالها عن أحمد الحلو

انفصال ديمة بياعة عن زوجها أحمد الحلو، هو الخبر الذي شغل بال الجمهور في الفترة الماضية من أجل الوقوف على حقيقته، وهل انفصل الثنائي فعلًا أم لا، خاصة بعد حذفها لكافة صورهما معًا وإلغاء متابعته على انستجرام.

ديمة بياعة تطمئن الجمهور على حالتها بعد أنباء انفصالها

جمهور ديمة بياعة ما زال يتساءل عن حقيقة طلاقها من زوجها أحمد الحلو، بعد انتشار أنباء خلافات بينهما، وتداول تعليق منسوب إليها، أهانت فيه أحمد الحلو، ثم نفت صلتها بهذا التعليق فيما بعد،

لكن يبدو أن الثنائي قررا الصمت في الفترة الحالية وعدم الكشف عن التطورات الخاصة بزواجهما، أو الإجابة على تساؤلات متابعي كل منهما حول أم الانفصال.

تصرفات ديمة بياعة أيضًا تسببت في إثارة الجدل أكثر وأكثر، حيث نشرت اليوم عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تردد كلمات أغنية "قلبي يا قلبي" للفنانة نانسي عجرم من داخل سيارتها، وأكدت النجمة السورية أنها تلقت العديد من الرسائل الإيجابية من المتابعين الذين حرصوا على الاطمئنان عليها في الأيام القليلة الماضية.

صمت ديمة بياعة حول أنباء طلاقها يثير تساؤلات الجمهور

وأضافت ديمة بياعة: "انتوا غمرتوني بمحبتكم، وأنا كتير منيحة"، لتطمئن الجمهور على حالتها النفسية بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن انفصالها، لكنها لم تنف تلك الأنباء أو تؤكدها في أحدث ظهور لها، ولفتت إلى أنها تهدي تلك الأغنية لجمهورها الذي حرص على دعمها مؤخرًا.

من جانبه شارك أحمد الحلو متابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، بتدوينة كتبها أحد المشاهير، وتقول فيما معناه: "غالبًا ما يكون الشيء الذي تخشى فعله هو الشيء الذي سيحررك"، وهو ما أثار الجدل مجددًا واعتبره الجمهور له علاقة بأنباء انفصاله عن ديمة بياعة.

جدل حول انفصال ديمة بياعة وأحمد الحلو

وبدأ الجدل حول طلاق ديمة بياعة من زوجها رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو، بعد تداول صورة على عدة صفحات بمواقع التواصل، تضم تعليق مسيء من ديمة بياعة على صورة زوجها مع أصدقائه، قبل ان يحذف زوجها الصورة من انستقرام، وزعم البعض أن هناك أزمة كبيرة بين الزوجين، وخرجت عدة تفسيرات وقصص حول التعليق وحذف الصورة.

إلا أن ديمة بياعة حرصت على إنهاء الجدل حول تعليقها المسيء وأكدت أن التعليق كان رداً على إحدى التعليقات المسيئة لها، وقالت في بيان نشرته على حساباتها: "لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تعليقي على صورة أحمد الحلو بتعليق مسيء، حيث قامت إحدى المواقع بتعديل التعليق ليظهر وكأني قصدت به التعليق، بل كان تعليقي رداً على احد الأشخاص الذي قام بوضع تعليق مسيء يمس بي شخصياً مما دفعني للرد عليه بطريقة غير لائقة تتماشى مع طبيعة التعليق وحذف التعليق بعدها".