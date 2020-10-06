متابع تمنى الموت لنادين نسيب نجيم فأثار غضب أحلام..كيف ردت عليه الأخيرة؟

نادين نسيب نجيم تحرص على مشاركة الجمهور بصورها الجديدة باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومؤخرًا قامت بتحديث صورة حسابها على موقع تويتر، لكنها واجهت تعليقًا غريبًا ومسيئًا من أحد المتابعين، وهو ما جعل الفنانة الإماراتية أحلام تتدخل لترد على تلك الإساءة وتدافع عن زميلتها الفنانة اللبنانية نادين نجيم.

تعليق مسيء ضد نادين نجيم يستفز أحلام

نادين نسيب نجيم تلقت تعليقًا سلبيًا على أحدث صورها على تويتر، حيث رد متابع عليها وتمنى لها الموت، وهو ما صدمها وصدم عدد من متابعيها وأصدقائها، وأثار استفزاز النجمة الإماراتية أحلام التي قررت الدفاع عن زميلتها والرد نيابة عنها، ضد تلك الإساءة.

أحلام تدافع عن نادين نسيب نجيم

وكتبت أحلام في ردها على تغريدة أحد المتابعين الذي تمنى الموت لنادين نسيب نجيم؛ فقالت: "بسم الله عليها، اتق الله يا أخي وش ضرتك استغفر"، وأضافت: "بسم الله عليك حبيبتي ربي يحميكي لنفسك وعيلتك والحمد لله رب العالمين موجود سبحانه هو الحامي"، وهو ما جعل نادين أيضًا ترد على دفاع زميلتها فقالت في تعليق مقتضب: "ما معقول الشر!".

وتحرص الفنانة الإماراتية أحلام طوال الوقت على التفاعل مع نادين نسيب نجيم، كما ساندتها معنويًا بعد إصابتها في حادث انفجار مرفأ بيروت، الذي دخلت على إثره إلى المستشفى لعدة أيام، وخضعت لعمليات جراحية في الوجه، بعد إصابتها الكبيرة.

تصريحات نادين نسيب نجيم في أحدث ظهور

في سياق آخر، كانت الفنانة اللبنانية نادين نجيم قد حلت ضيفة على أولى حلقات الموسم الثالث من برنامج "قعدة رجالة" الذي يشارك في تقديمه كل من خالد سليم ونيقولا معوض وقيس الشيخ نجيب، وناصرت نادين المرأة في مسألة سبب الإنفصال عن الرجل، معتبرة بأن سبب نكد المرأة هو رد عكسي على "نكد الرجل" لها في حياتهما الزوجية.

ونصحت نادين نسيب نجيم جميع المقبلين على الزواج بضرورة قضاء فترة تعارف كافية بينهما لكي يستطيعا التعّرف عن كثب على شخصية بعضهما لإكتشاف الآخر، كما تحدثت عن المواصفات التي يجب تواجدها بالرجل بحال تكرارها لتجربة الزواج مرة ثانية، وأكدت أنها تشترط التشابه والتقارب بين شخصيتها وشخصية الرجل، خاصة من حيث وجهات النظر وتوجهاتها في الحياة، وأضافت: "أن يحب نفس الأشياء التي أحبها، أن يتقبل أخطائي، وأن يتسم بالحنان والمرح".

ولم تُعارض نادين نجيم فكرة الإرتباط مجدداً وقالت إنها اليوم أصبحت أكثر ادراكاً في اختيارها للشخص المناسب، لافتة إلى أنها من الأشخاص الذين لا تتوقف بهم الحياة حينما يمرون بفترة صعبة في إشارة إلى طلاقها.

