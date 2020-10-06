صور نجمات يتقاسمن الشبه الكبير مع شقيقاتهن .. نانسي عجرم وكارمن سليمان الأبرز

العديد من النجمات يلفتن أنظار الجمهور بمدى الشبه الكبير مع شقيقاتهن، حتى أن الجمهور يعتقد أحيانا بأنهن توائم لقوة الشبه في ملامحهن ومن أبرزهن كارمن سليمان وشقيقتها فرح، سارة سلامة وشقيقتها أمينة، ونانسي عجرم وشقيقتها نادين.

نستعرض معكم أبرز صور النجمات مع شقيقاتهن اللواتي يتقاسمن الشبه الكبير معهن:

سارة سلامة وشقيقتها

الفنانة الشابة سارة سلامة ظهرت بأحدث فيديو متداول لها عبر السوشيال ميديا برفقة شقيقتها أمينة التي بدت تشبهها بشكل لا يوصف حتى اعتقد البعض بأنهما توأم.

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وظهرت الشقيقتان في الفيديو بشكل مرح وهما تقلدان مشهدًا من فيلم "غاوي حب" لمحمد فؤاد ورامز جلال وذلك عبر تطبيق "التيك توك".

ليليا الأطرش وشقيقتها

لفنانة السورية ليليا الأطرش دائما ما تنشر صورًا تجمعها بعائلتها ومن بينهم شقيقتها لانا التي تبدو بأنها شبيهة لها مع بعض التغييرات الطفيفة مثل الإختلاف على لون الشعر.

كارمن سليمان وشقيقتها

النجمة المصرية كارمن سليمان ترتبط بعلاقة صداقة قوية مع شقيقتها فرح، وهي اليد اليمنى لها والمرافق لها في حفلاتها، والى جانب ذلك، تبدو كارمن نسخة مطابقة عن شقيقتها حتى أن الجمهور لا يميز بينهما من شدّة تقارب ملامحهما.

نانسي عجرم وشقيقتها

النجمة نانسي عجرم تتشابه بشكل ملفت مع شقيقتها نادين عجرم والتي تحرص الإبتعاد عن الأضواء ونادرا ما تظهر برفقة الفنانة اللبنانية، ونادين عجرم تمتهن مجال الكتابة، ومتزوجة ولديها ولدين.

ليلى عبدالله وشقيقتها

الفنانة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبدالله نشرت مؤخرا صورا على حسابها على "إنستغرام" صوراً ظهرت فيها برفقة شقيقتها، وبدت وكأنها نسخة طبق الأصل عنها وفق تعليقات الجمهور.

جمعنا لكم في الألبوم المرفق صور النجمات اللواتي يتقاسمن الشبه مع شقيقاتهن بشكل كبير، ومن برأيكم النجمة الأكثر شبهاً بشقيقتها؟