أحمد زاهر يتصدر يوتيوب بسبب صاحبة السعادة

تصدر الفنان احمد زاهر لائحة الاكثر رواجا بموقع يوتيوب، بعد عرض حلقته من برنامج " صاحبة السعادة" مع النجمة اسعاد يونس.

وظهر احمد زاهر في الحلقة برفقة زوجته هدى زاهر وبناته الاربعة منهن الفنانة الشابة ملك احمد زاهر،وتحدث زاهر عن أعماله ونجاحاته وعلاقته ببناته وزوجته.

وشارك احمد زاهر فى " فيلم زنزانة 7 " و كان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

ويجسد نضال الشافعى ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.