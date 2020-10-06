كلشي ماكو يشارك فى سوق مالمو للسينما العربية

يشارك فيلم كلشي ماكو للمخرجة ميسون الباجه جي، في سوق مهرجان مالمو للسينما العربية الذي يقام في الفترة بين 8 إلى 13 أكتوبر، واختير الفيلم ضمن قسم تمويل مرحلة ما بعد الإنتاج.
ويتضمن برنامج المنح المقدمة من سوق ومنتدى مالمو هذا العام توزيع 19 جائزة على المشروعات يفوق مجموع قيمتها 140 ألف دولار أميركي.
ونال أيضًا منح مختلفة في المنطقة العربية ومنهاسند والصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق) ومؤسسة الدوحة للأفلام، وعلى الصعيد الأوروبي نال منحة CNC & Institut Français في فرنسا، ومؤسسة الفيلم البريطاني.
وعندما يُحبسون في بيوتهم طوال الليل، يحاولون تجاهل أصوات مدافع الهاون وإطلاق النار في الخارج فيما يساعدون أطفالهم على حل الواجبات المدرسية ويتابعون المسلسلات الدرامية في التلفزيون وينظمون علاقاتهم الشخصية.
كلشي ماكو من إخراج ميسون الباجه جي وشاركتها التأليف دكتورة إرادة الجبوري، وبطولة دارينا الجندي، زينب الغنيمي، وأميد هاشمي، وإنتاج Oxymoron Films (بريطانيا) و Linked Productions (الكويت) و Les Contes Modernes (فرنسا)، و Neue Mediopolis Filmproduktion (ألمانيا)، وتتولي MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.
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