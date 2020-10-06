تفاصيل حفل عقد قران هنادى مهنا وأحمد خالد صالح

عقد الفنان أحمد خالد صالح قرانه على الفنانة هنادى مهنى فى حضور العائلتين وبعض الأصدقاء المقربين.
واتفق الطرفان على إقامة حفل زفاف لدعوة الأصدقاء والأحباء، ولكنه لم يتم تحديد موعده حتى الان.
وأيضا:
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت في المكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الناعم الذى يتناسب مع ظهورها.
وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، ووضعت اكسسواراتبسيطة على الشعر باللون الفضي اللامع لأكمال إطلالتها.
ووضعت قرط باللون الفضي الذى يتناسب مع ظهورها الجذاب.
واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وشارك في العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، أنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.
وأيضا:
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت في المكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الناعم الذى يتناسب مع ظهورها.
وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، ووضعت اكسسواراتبسيطة على الشعر باللون الفضي اللامع لأكمال إطلالتها.
ووضعت قرط باللون الفضي الذى يتناسب مع ظهورها الجذاب.
واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وشارك في العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، أنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.
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