"كامب" تجمع هشام الجخ وكريم حراجي فى "رمز الأمان" بمناسبة ذكرى أكتوبر.. فيديو

طرحت شركة "كامب" للإنتاج الفني، على قناتها الرسمية على "يوتيوب" أغنية وطنية بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، بعنوان "رمز الأمان"، للشاعر الكبير هشام الجخ بمشاركة المطرب الشاب كريم حراچي، الذي يعد أحدث المواهب الفنية الشابة التي تقدمها "كامب".

"رمز الأمان" إهداء من الدكتور ياسر القصراوي رئيس مجلس إدارة "كامب" للجيش المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 47 لحرب أكتوبر، والاغنية من كلمات الشاعر هشام الجخ، والحان محمود خيامي، وتوزيع محمود الشاعري وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج أحمد حمدي.

هشام الجخ شاعر معاصر له أكثر من 55 قصيدة معظمهم بالعامية المصرية وجميع قصائده صوتية، أصدر ديوانه الأول بمسمى "الديوان الأول" فيمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2017.

وحصل الجخ على لقب أحسن شاعر عامية شاب من اتحاد الكتاب المصري عام 2008، حصل على المركز الثاني في مسابقة أمير الشعراء بأبي ظبي في الشعر الفصيح عام 2011، أصدر ديوانه الأول في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة عام 2017 تحت مسمى الديوان الأول.

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