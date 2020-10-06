عمرو حسن يقدم 3 حفلات شعرية فى يومين بساقية الصاوى

يقدم الشاعر الشاب عمرو حسن بعد أشهر غياب ثلاث أمسيات شعرية موسيقية ، بساقية عبدالمنعم الصاوى

والمسيات مقسمة كالتالي « أمسية يوم الخميس 8 من أكتوبر قى تمام السابعة والنصف مساءً وأمسيتين يوم الجمعة 9 من أكتوبر فى تمام الرابعة والسابعة والنصف مساءً على مسرح النهر».

الجدير بالذكر ان عمرو حسن حقق نجاحا كبيرا و تم تكريمه و حصل على أكثر من جائزة مثل جائزة الشعر من الهيئة العامة لقصور الثقافة و جائزة الشعر فى أسبوع الجامعات و جائزة ساقية الصاوي التشجيعيه وجائزة مجلة الثقافة الجديدة لأفضل ديوان وجائزة معهد جوته اﻷلمانى كما حاز على جائزة احمد فؤاد نجم عن ديوان باندا كأفضل ديوان في شعر العامية لعام 2016.

كانت ساقية الصاوي أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وتم تجهيز قاعة النهر بالساقية لاستقبال الحفلات بنظام 25% حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص والآخر.

يذكر أن وزارة الثقافة حددت عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعاتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الالتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الإجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.