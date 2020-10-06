الهيبة الرد وعروس بيروت 2 .. مسلسلات في الطريق إليك

بدأ العد التنازلي لعرض عدد من المسلسلات العربية التي حققت اجزائها السابقة نجاحا كبيرا، وذلك بعد توقف تصوير خلال الفترة الماضية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

يعرض الجزء الثاني من مسلسل عروس بيروت يوم 11 اكتوبر المقبل الموافق الاحد، على منصة شاهد وشاشات التلفزيون.

وتدور قصة مسلسل عروس بيروت حول شاب اسمه فارس يقع في حب شابة حسناء تُدعى ثريا، ولكن والدتها المُتسلطة ترفض هذه العلاقة وتحاربها مما يتسبب في الكثير من المصاعب لفارس الذي يواصل حبه لثريا مهما كان الثمن.

ويضيء العمل على العلاقة المميزة بين فارس وأخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا.. قام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.

مسلسل عروس بيروت من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.

وفي الاول من شهر نوفمبر يطل الفنان السوري تيم حسن على جمهوره بالجزء الرابع من مسلسل " الهيبة" والذي يحمل اسم " الهيبة الرد".

واعلنت شركة الصباح عن عرض مسلسل الهيبة الرد في الاول من شهر نوفمبر،بعدما كان من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني الماضي ولكنه تأجل بسبب وقف التصوير في لبنان بسبب انتشار فيروس كورونا.

"الهيبة الرد" من بطول تيم حسن ومنى واصف، ديمة قندلفت، عادل كرم، أويس مخللاتي، روزينا لاذقاني، عبدو شاهين، ناظم عيسى، ليلى قمري، ختام اللحام، سعيد سرحان، إشراف درامي فؤاد حميرة. العمل من إخراج سامر البرقاوي، وإنتاج "صباح إخوان".

وتدور احداث الجزء الرابع من الهيبة ، بعودة جبل شيخ الجبل إلى حياته بعد محاولة اغتياله، وفقده لزوجته وابنه، محاولا الكشف عن الجناة، وتتصاعد الأحداث عندما يكتشف أشياء لا يُحمد عقباها.