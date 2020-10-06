نيرمين ماهر تهنئ ريم البارودي بمناسبة عيد ميلادها.. سنة حلوة عليكي

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة، عبر خاصية "استوري" علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وحرصت نرمين ماهر علي تهنئة الفنانة ريم البارودي بمناسبة عيد ميلادها، وعلقت علي الصورة قائلة: "كل سنة وأنتي طيبه ياريكا يارب سنة حلوه عليكي".

يذكر أن ريم البارودي حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله. وتقدم ريم البارودى برنامجا أيام السبت والأحد والاثنين الساعة الـ 6 مساءً بشكل متنوع يتحدث عن الشارع المصري والعربي، كما شاركت ريم البارودى فى الحلقات الأولى من البرنامج وتحدث عن التغذية الصحية بالنسبة للرجل والمرأة.

ويعرض حاليا للنجمة الشابة نرمين ماهر مسلسل " قوت القلوب " بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدي أبو عميرة.

يشار إلى أن آخر أعمال راندا البحيري مسلسل “الأخ الكبير” من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وشارك في بطولته كل من النجم محمد رجب وعبير صبري وأيتن عامر ودينا فؤاد ومحمد عز وهبة مجدي وأشرف زكي وإيهاب فهمي ومحسن منصور ومحمود حجازي وهاجر أحمد وعمرو عبد العزيز وأحمد حلاوة ووفاء سالم وحمادة بركات وعزوز عادل وزينة منصور وأحمد إمام وتامر سعد وجنى محمد وأحمد كامل ومجدي توفيق وهبة خليل.



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