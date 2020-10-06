بإطلالة نحيفة.. أيتن عامر تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

الإطلالة خطفت بها ايتن عامر الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها، إضافةً إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مؤخرا، صورة للفنانة أيتن عامر التى نشرتها عبر حسابها خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بإطلالة جريئة برفقة شقيقتها الفنانة وفاء عامر.

وفى الصورة التى عرضتها تلقت عليها بعض التعليقات السلبية من الجمهور ومنها "انتى خسيتى ولا ده فوتوشوب"، وكتب آخر "فى صور تخينة وصور رفيعة إزاى!!..

وكانت آخر أعمال أيتن عامر بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.