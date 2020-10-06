بإطلالة نحيفة.. أيتن عامر تتألق في أحدث ظهور لها

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مؤخرا، صورة للفنانة أيتن عامر التى نشرتها عبر حسابها خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بإطلالة جريئة برفقة شقيقتها الفنانة وفاء عامر.
وفى الصورة التى عرضتها تلقت عليها بعض التعليقات السلبية من الجمهور ومنها "انتى خسيتى ولا ده فوتوشوب"، وكتب آخر "فى صور تخينة وصور رفيعة إزاى!!..
وكانت آخر أعمال أيتن عامر بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.
مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.
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