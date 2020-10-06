مرسال الشامسي يكشف تفاصيل فيلمه "بداية عشق"

كشف الفنان الإماراتي مرسال الشامسي عن موعد عرض فيلمه الجديد "بداية عشق" والذي يندرج ضمن فئة الأفلام الرومانسية، حيث يتم الآن وضع لمسات المونتاج الأخيرة استعدادًا لطرحه في دور السينما في مطلع شهر نوفمبر المقبل.
الفيلم من تأليف الأنصاري وإنتاج سعيد بوغازيين ومخرج منفذ حمود الملحم، وبطولة مرسال الشامسي عبدالله المقبالي، لبنى، طلال محمود، سلطان بن دافون، ميثاء ناصر، نواري عبدالله وآخرين.
ويدور الفيلم عن قصة حب رومانسية تنشأ بين بطلي الفيلم وتدور الأحداث بشكل درامي وبسيط يؤسس لسينما رومانسية بين موجة أفلام الكوميديا الإماراتية.
وتم تصوير «بداية عشق» في دبي، حيث تم اختيار العديد من الأماكن السياحية والمقاهي والفنادق والمحال التجارية والمنازل، مؤكدا أنه يعكف حاليا على اختيار فيلمه الجديد الذي من المتوقع أن يكون فيلم كوميدي أكشن.
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