بمشاركة رامى مالك.. أول تعليق من دانيال كريج بعد تأجيل طرح فيلم جيمس بوند

دافع النجم البريطاني دانيال كريج عن الشركة المنتجة لفيلم No time to die ضمن سلسلة افلام جيمس بوند، بعد قرار تأجيل عرض الفيلم.

وقال دانيال كريج خلال حوار لايف في برنامج the tonight show مع الاعلامي جيمي كاميل :" الامر اكبر منا جمعيا وهذا ليست التوقيت المناسب لطرح الفيلم".

جاء ذلك بعد الضجة التي اثيرت بعد تأجيل طرح الفيلم لثاني مرة من ابريل 2020 الى نوفمبر ثم تاجل الى ابريل 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويشارك بالفيلم المنتظر بيلي ماجنوسن، جيفري رايت، بن ويشاو، لاشانا لينش، روري كينير، ديفيد دينسيك، احمد بكير، لورديس فابريس.

ويدور الفيم الجديد بعد ترك Bond الخدمة النشطة ويتمتع بحياة هادئة في جامايكا، ولكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية طلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

مشاركة رامى مالك فى الفيلم تأتى بعد حصده جائزة أفضل ممثل ضمن حفل أكادمية الاوسكار عن دوره المميز فى فيلم bohemian rhapsody، وترشيحه لأكثر من فيلم كبير.

دعا منتجو No Time to die ، الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، لحضور العرض الخاص للفيلم الذي سيقام في مدينة هوليوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية بتاريخ العرض الجديد.

ويأتي ذلك بعد إعلان احتمالية حضور الأمير ويليام وزوجته دوقة كامبريج كيت ميدلتون العرض الخاص للفيلم في العاصمة البريطانية لندن.