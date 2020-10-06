وزيرة الثقافة: الإبداع يعبر بصدق عن الواقع ويلعب دورا بارزا فى غرس مشاعر الولاء للوطن فى نفوس أفراد المجتمع

اقامت وزارة الثقافة احتفاليتها بالذكرى 47 لانتصارات اكتوبر المجيدة والذى نظمته دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر على مسرح النافورة لنجوم المستقبل من مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار وتحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد .

وقالت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ان انتصارات اكتوبر تمثل لحظة فارقة في تاريخ الوطن واحدى علاماته المضيئة ، مؤكدة ان ذكراها ما زالت حاضرة باعتبارها حافزا لاستمرار العطاء لما تضمنته من قصة كفاح تحمل قيم الصمود والاصرار وفتحت افاق المستقبل لشعب مصر بعد ان نجح ابناءه فى العبور واسترداد ارض الفيروز ، واضافت ان الابداع بمختلف صوره يعبر بصدق عن الواقع ويلعب دورا بارزا فى غرس مشاعر الولاء للوطن فى نفوس افراد المجتمع ، مشيرة الى السعى الدؤوب لترسيخ قيمة الانجازات الوطنية فى وجدان المصريين خاصة الشباب والنشء الجديد من خلال القوى الناعمة التى تعد الاكثر تأثيرًا .

وكانت الاحتفالية قد تضمنت باقة مختارة من الاعمال الوطنية الحماسية كان منها النشيد الوطنى ، قوم يا مصري ، يارايح علي صحراء سينا ، خلي السلاح صاحي ، احلف بسماها، رايات النصر ، اغلي اسم في الوجود، واه يا عبدالودود ، حلوة بلادي السمرة ، حبيت بلدي، بسم الله ، ع الدوار، دولا مين ودولا مين ، سمينا وعدينا، عاش عاش ، نصر أكتوبر، المصريين اهمه، نصرة قوية ، تعيشي يا مصر ، وحياة رب المداين، أن كان علي القلب، عظيمة يا مصر ، مصر يا أم الدنيا، إذا مصر قالت ومصر هي أمى اداها كل من ماجدي الحسيني ، الاء الشربيني ، احمد سامي ، محمد مصطفي، مصطفي ناصر ، مريم عادل، شادي جهاد ، أسماء الدسوقي، تامر نبيل ، مازن علوان ، نهاد فتحي ، ملك عادل، منه آمل، احمد سعيد ، غادة سليمان ، ريم محمد ، احمد فريد ، محمد يسري ، احمد مجدي، رحمة ضاحي، احمد السواحلي، يوسف حسن وسيليا محمد اصغر مطربة فى مصر وتبلغ من العمر 4 سنوات ونالت استحسان واعجاب الحضور .