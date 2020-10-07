هيفاء وهبي تشارك جمهورها بفيديو من كواليس أسود فاتح

تحرص الفنانة هيفاء وهبي علي مشاركة جمهورها بيومياتها سواء الشخصية أو العملية ، حيث نشرت فيديو، من كواليس مسلسلها الجديد "الأسود فاتح" عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام". وعلّقت هيفاء وهبي علي الفيديو: "خلف الكواليس.. الحلقة 8.. رانيا وسيف والأب". مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل ويدبأ عرضه الأحد المقبل على منصة "شاهد" vip. وأثيرت حالة كبيرة من الجدل في الفترة الأخيرة بسبب الدعوى التي رفعها محمد وزيري (مدير أعمال هيفاء وهبي السابق)، لإثبات زواجه العرفي منها. في البداية، قام الملحن محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي، برفع دعوى قضائية في نيابة جنوب القاهرة الكلية لشؤون الأسرة للمطالبة بإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي. وجاءت تلك الخطوة بعد ما كشف ياسر قنطوش، محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن تقدمه ببلاغ ضد مدير أعمالها (محمد حمــزة عبدالرحمن محمد عبدالمنعم)، بسبب قيام الأخير بالاستيلاء على أموالها، وسحبها من حسابها البنكي، وإيداعها في حسابه الخاص، بموجب التوكيل الذي حصل عليه منها. مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل ويدبا عرضه الأحد المقبل على منصة "شاهد" vip.

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