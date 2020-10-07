بشرى تهنئ نجلاء بدر بعيد ميلادها: كل سنة وأنتي طيبة ونقية

حرصت الفنانة بشري علي تهئنة نجلاء بدر بمناسبة عيد ميلادها عن طريق نشر صورة جمعتها بالفنانة نجلاء بدر خاصية القصص القصيرة.

وكتبت بشري: "كل سنة وأنتي طيبة ونقية، وقلبك بيحب كل الناس، ومش أنانية، ومجتهدة وكريمة بحبك، يا ميزان يا شريكة يوم الميلاد، يا صديقة يا غالية يا أصيلة".

يذكر أن بشرى شاركت في موسم رمضان 2020، بمسلسل "القمر آخر الدنيا" بطولة مؤمن نور، نسرين، هدي الاتربي، عمرو عابد، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، أميره نايف إخراج تامر حمزة.

يشار إلى أن نجلاء بدر تشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" الذي بدأ تصويره منتصف الشهر الماضي.

مسلسل "لؤلؤ" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.