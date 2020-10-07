فيديو ابنة طلعت زكريا تحيي الذكرى الأولى لوفاة والدها بأغنية مؤثرة

إيمي طلعت زكريا قررت إحياء الذكرى الأولى لوفاة والدها الفنان طلعت زكريا بطريقة مميزة من خلال تنفيذ أغنية خاصة تهديها لوالدها.

إيمي طلعت زكريا تغني لوالدها في ذكرى وفاته الأولى

وكشفت إيمي طلعت زكريا عن تجهيزها لأغنية جديدة تطرحها اليوم بالتزامن مع الذكرى الأولى لوفاة والدها، وقالت في تصريحات لها لبرنامج "اي تي بالعربي" إنها أرادت أن تنفذ مفاجأة لوالدها الراحل ولم تكن تخطط ان تأتي بالتزامن مع ذكرى وفاته، وأضافت إنها فكرت أيضاً في أن تكون الأغنية مناسبة لكل فتاة فقدت والدها.

أبناء طلعت زكريا يحيون ذكرى وفاته

وقالت إيمي طلعت زكريا إن من أسباب تنفيذها للأغنية هو جمهور والدها الراحل والذين تحمسوا للأغنية، وأضافت إن البعض منهم عرض مساعدتها في تأليف الكلمات وتنفيذ الأغنية معها، وعبرت في نفس الوقت عن غضبها من بعض التعليقات السلبية التي تعرضت لها من قبل البعض بسبب تنفيذها للأغنية الخاصة بوالدها، وأضاف عمر طلعت زكريا إنه قرر عدم المشاركة في الأغنية والتي اعتبرها هدية خاصة لوالده، وذلك بسبب عدم امتلاكه لصوت جيد مثل شقيقته، والتي تحب الغناء منذ صغرها.

الذكرى الأولى لوفاة طلعت زكريا

ووجه أبناء طلعت زكريا عدة رسائل مؤثرة إلى والدهم في الفترة الأخيرة مع اقتراب الذكرى الأولى لوفاته، وقالت إيمي طلعت زكريا في رسالة لها على انستقرام:" ظننت أني استسلمت لواقعي.. واعتدت العيش بدون أبي.. ولكن وربي أكاد أجن من فرط اشتياقي لك يا فقيد قلبي".

ونشرت إيمي طلعت زكريا آخر مشهد قدمه والدها في السينما وعلقت:" اخر اعمال بابا الله يرحمه مع عمر طلعت زكريا، الفيلم المغربي اخناتون في مراكش.. ربنا يرحمك ياحبيبى، ويكرمك يا عمر واشوفك اجمد ممثل ف الدنيا.. اللى خلف مماتش"، وعلق عمر طلعت زكريا على المشهد قائلاً:" كان ليا الشرف إن آخر حاجه أبويا عملها في السينما كنت أبقي واقف قدامه فيلم "أخناتون في مراكش" فيلم مصري مغربي وعملت دور ظابط متنكر في رجل أعمال.. الله يرحمك يا أبو الصحاب".