أحمد خالد صالح وهنادي مهنا يحتفلان بعقد قرانهما..فيديو وصور

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح احتفلا اليوم بزواجهما وبعقد قرانهما في القاهرة، في حفل مفاجئ وبسيط، وتداول الجمهور اللقطات الأولى منه على مواقع التواصل.

اللقطات الأولى من حفل عقد قران أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

وتداول الجمهور على مواقع التواصل فيديو وصور من حفل عقد قران أحمد خالد صالح وهنادي مهنا اليوم، والذي تم بأحد دور المناسبات في التجمع الخامس بالقاهرة، وفي حضور عدد قليل من أصدقائهما الفنانين ومن عائلتهما، وفاجأ الثنائي الجمهور بالاحتفال بعقد قرانهما بدون إعلان مسبق عنه.

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا يحتفلان بزواجهما

وخطفت رومانسية أحمد خالد صالح وهنادي مهنا في حفل عقد قرانهما الأنظار على مواقع التواصل، حيث تحظى علاقتهما باهتمام كبير من الجمهور في الفترة الأخيرة، وعبر البعض عن إعجابه بالتجهيزات البسيطة في حفل عقد القران والاحتفال في أجواء عائلية ومميزة، وكشفت بعض المصادر عن نية أحمد خالد صالح وهنادي مهنا في الاحتفال مرة أخرى بزفافهما في الفترة المقبلة بعد حفل عقد القران اليوم.

وحظيت أيضاً إطلالة هنادي مهنا في حفل عقد قرانها عدلى أحمد خالد صالح بإشادات الجمهور، خاصة بسبب بساطتها وتماشيها مع الأجواء العائلية في الحفل، والذي جاء بعد إعلان خطبتهما في شهر ديسمبر الماضي، واحتفالهما بهذه المناسبة في أجواء مشابهة أيضاً، وأجل حفل زفافهما في الفترة الأخيرة بسبب أزمة فيروس كورونا قبل أن يقام اليوم بعد القرارات الأخيرة بعودة حفلات الزفاف في الأماكن المفتوحة بالقاهرة.

رومانسية أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

ويحرص الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا على تبادل رسائل الدعم والرومانسية على مواقع التواصل الاجتماعي منذ خطبتهما وفي معظم المناسبات، وآخرها عيد ميلاد هنادي مهنا في شهر يوليو الماضي، والذي احتفلت به برومانسية معه، وتحظى علاقتهما باهتمام كبير من الجمهور على مواقع التواصل منذ إعلان خطبتهما العام الماضي.

واشترك الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا في عدة أعمال فنية معهاً قبل خطبتهما مثل مسلسل "زلزال" مع محمد رمضان، ومسلسل "زودياك"، وشاركا مؤخراً في مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال في رمضان الماضي، والذي يعتبر أول أعمالهما بعد خطبتهما.