في عيد ميلاد كارمن سليمان.. موقف أغضب والدتها

تحتفل الفنانة كارمن سليمان، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها، واستطاعت "كارمن" كسب شهرة كبيرة في وقت قصير بسبب صوتها الرائع حتى أطلق عليها "نجمة العرب".

ولدت كارمن سيلمان 7 أكتوبر عام 1994 وتخرجت في أكاديمية الشروق وشجعتها والدتها علي الاشتراك في برنامج "ارب ايدول" و بالفعل اشتركت ووصلت للنهائيات امام المغربية دنيا بطمة، وقدمها الفنان هاني شاكر في حفل ضخم في دار الأوبرا المصرية بسبب صوتها الرائع .

وقالت كارمن، في لقاء تليفزيوني، إنها تحب الغناء باللهجة الهندية كثيرا، وكانت تشاهد الافلام الهندية منذ صغرها، وخاصة افلام الفنان الهندي اميتاب باتشان.

وأضافت كارمن في الحديث ان السبب في حبها للغناء والافلام الهندي هي والدتها حتي غضبت منها بسبب تركيزها في الأفلام الهندي قائلة: "أمي قالتلي أنا غلطانة إني عرفتك علي الأفلام الهندي".