وفاة عازف الجيتار فان هالين بعد صراع مع المرض

توفي عازف الجيتار الشهير، إيدي فان هالين، عن عمر ناهز 65 عاما، بعد اصابته بمرض السرطان.

أعلن الوفاة، فولفجانج، نجل "فان هالين"، الذي انضم إلى الفرقة التي اشتهرت بأغنيات مثل "جامب" و"إينت توكين باوت لاف"

وقال فولفجانج فان هالين على تويتر، "لا أستطيع تصديق أن علي أن أكتب هذا، لكن والدي، إدوارد لودفيك فان هالين، خسر معركته الطويلة والمضنية مع مرض السرطان هذا الصباح".

وتابع :" لقد كان أفضل أب يمكن أن أتمناه على الإطلاق.. قلبي محطم ولا أعتقد أنني سأتعافى تماما من هذه الخسارة أبدا".

وذكرت مجلة "بيبول" أن العازف والمؤلف الموسيقي توفي في مستشفى بمنطقة لوس أنجليس، وكانت زوجته جيني وابنه وأفراد آخرون من العائلة بجواره.

وولد إيدي فان هالين في أمستردام في 26 يناير 1955، ودرس البيانو الكلاسيكي بعد انتقاله إلى ضاحية باسادينا في لوس انجليس مع عائلته في الستينيات.