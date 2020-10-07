بعد عقد قرانهما.. فارق العمر بين أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

واتفق الطرفان على إقامة حفل زفاف؛ لدعوة الأصدقاء والأحباء، ولكنه لم يتم تحديد موعده حتى الآن.

وقرّر الثنائى مفاجأة الجميع، بعد أقل من عام على مرور خطبتهما اللذين احتفلا بها في شهر ديسمبر الماضى بمنزل الموسيقار هانى مهنى وبحضور عائلة العروسين إضافة إلى النجم تامر حسنى.



أما عن فارق العمر بينهما يبلغ أحمد خالد صالح من العمر 28 عامًا ، وهنادى مهنا تبلغ من العمر 23 عامًا.

واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وشارك في العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، أنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.